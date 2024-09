POL-GM: Einbrecher im Krankenhaus unterwegs

Wiehl (ots) - Auf dem Park&Ride Parkplatz in Wiehl-Forst an der B 56 hat am Samstag (21. September) ein blauer Hyundai in Vollbrand gestanden. Der Brand muss im Zeitraum zwischen 1 Uhr und 1:20 Uhr nachts entstanden sein. Hinweise zur Brandursache liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen dauern diesbezüglich an. Zeugen, die etwas beobachtet haben, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer 02261 ...

