Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruchsversuch in Dohrgaul

Wipperfürth (ots)

In Dohrgaul haben zwei maskierte Täter am Samstagabend (21. September), gegen 20:15 Uhr, versucht, in ein Wohnhaus in der Straße "Dohrgaul" einzubrechen. Die Täter machten sich an der Hauseingangstür zu schaffen. Als das Licht plötzlich aktiviert wurde, ergriffen die beiden sofort die Flucht. Hinweise zu verdächtigen Personen an die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell