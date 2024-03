POL-IZ: 240314.4 Itzehoe: Seniorin bestohlen

Polizeidirektion Itzehoe

Am Mittwochvormittag hat ein Unbekannter in der Itzehoer Innenstadt eine Seniorin während des Einkaufens bestohlen. Der Dieb erbeutete Bargeld, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In der Zeit von 11.20 Uhr bis 11.30 Uhr hielt sich die Geschädigte bei Tchibo in der Feldschmiede auf. Ihr Geld verwahrte sie in einem kleinen Häkeltäschchen in ihrem Rollator. Erst an der Kasse in einem anderen Geschäft bemerkte die Dame, dass das Geld aus ihrem Täschchen weg war. Eine verdächtige Person hatte die 84-Jährige nicht bemerkt, geht aber bei dem Tatort von dem Kaffeeladen aus. Die Schadenssumme beläuft sich auf 80 Euro.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Itzehoer Polizei unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

