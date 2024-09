Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Geldbörse beim Einkauf gestohlen

Bergneustadt (ots)

Einer Seniorin ist am Montag (23. September) beim Einkaufen in einem Discounter in der Kölner Straße die Geldbörse aus der Einkaufstasche gestohlen worden. Die 72-Jährige war zwischen 16.15 Uhr und 16.45 Uhr einkaufen. Dabei hatte sie ihre Geldbörse in der im Einkaufwagen liegenden Tasche deponiert. Während des Einkaufs sprach eine unbekannte Frau sie auf Englisch an. An der Kasse musste die Seniorin dann feststellen, dass ihr Portemonnaie verschwunden war. Die unbekannte Frau war etwa 35 bis 45 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, hatte brünette Haare und war mit einer bordeauxfarbenen Strickjacke bekleidet. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990. Die Polizei empfiehlt, Geldbörsen, Brieftaschen oder Handys am besten in verschlossenen Innentaschen der Kleidung zu tragen. Weitere Informationen zum Thema Taschendiebstahl finden Sie auch im Internet unter: https://polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs

