LPI-GTH: Kollision

Gräfenhain (Landkreis Gotha) (ots) - Am 11. Juli, gegen 08.15 Uhr lief eine 25-Jährige von der Turmstraße in Richtung Weststraße, als ihr ein bislang unbekannter Mann entgegenkam. Als der Unbekannte die Frau passiert hatte, entnahm er seiner Bauchtasche einen Gegenstand, welchen die 25-Jährige als Messer wahrnahm und führte Stichbewegungen in ihre Richtung aus. Die Frau flüchtete unverletzt in Richtung Bushaltestelle und der unbekannte Mann entfernte sich in Richtung ...

