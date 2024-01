Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Nach Unfall geflüchtet

Vergangenes Wochenende beschädigte ein Unbekannter ein geparktes Auto in Biberach.

In der Zeit von Freitag 7 Uhr bis Samstag 16 Uhr beschädigte ein Unbekannter in der Vollmerstraße einen Renault. Den Spuren zufolge streifte der Verursacher vermutlich beim Vorbeifahren das Auto. Der Unbekannte verursachte dadurch einen Schaden von etwa 2000 Euro an dem Pkw, der ordnungsgemäß am Fahrbahnrand parkte. Dann flüchtete der Unbekannte, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei Biberach (Tel. 07351/4470) hat die Ermittlungen aufgenommen.

