Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Ausgeschriebene Person nach versuchtem Diebstahl festgenommen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 07.11.2024, gegen 17:00 Uhr soll ein Gast in einer Gaststätte In Wehr versucht, haben Bargeld zu entwenden. Kurze Zeit später wird er wegen bestehender Haftbefehle festgenommen. Der 38-jährige soll in einer Gaststätte versucht haben, Bargeld aus der Kasse zu entwenden. Bei der Fahndung nach dem Verdächtigen konnte dieser in einer anderen Gaststätte angetroffen werden. Dabei stellte sich heraus, dass mehrere Ausschreibungen gegen ihn vorlagen. Er wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Eine Strafanzeige wegen versuchten Diebstahls wird folgen.

