POL-FR: Stühlingen: Auto landet auf dem Dach - zwei Personen verletzt

Am Donnerstag, 07.11.2024, gegen 09:00 Uhr, ist auf der Schloßstraße in Stühlingen ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen. Der 70jährige Pkw-Lenker fuhr talwärts in Richtung Stühlingen. Aus noch unbekannter Ursache kommt er von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Feuerwehr musste den 70- Jährigen bergen. Der Pkw Lenker und seine Mitfahrerin wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und sind nach jetzigem Stand leicht verletzt.

