POL-FR: Lörrach: Vorfahrtsverletzung auf dem Kirchplatz - Radfahrerin schwer verletzt

Freiburg (ots)

Auf dem Kirchplatz in Stetten missachtete am Donnerstag, 07.11.2024, kurz vor 14.00 Uhr, ein 71-jähriger Pkw-Fahrer die Vorfahrt einer 57-jährigen Radfahrerin. Der 71-jährige Pkw-Fahrer befuhr den Kirchplatz von der Hauptstraße kommend und übersah eine aus der Fridolinsgasse, von rechts kommende 57-jährige Radfahrerin. Im Kreuzungsbereich kam es zum leichten Kontakt der beiden Fahrzeuge in deren Folge die 57-jährige Radfahrerin stürzte. Mit Kopfverletzungen wurde die 57-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

