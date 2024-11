Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu: "Freiburg: 17-Jähriger von Unbekannten bedroht und beraubt - Zeugenaufruf" - Hier: Dringend Tatverdächtiger festgenommen

Freiburg (ots)

Die Polizei hat am Dienstag, 05.11.2024, im Freiburger Stadtteil Stühlinger im Rahmen einer Kontrollmaßnahme einen 23-Jährigen festgenommen, nachdem dieser mit Haschisch gehandelt haben soll.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen, ergab sich zudem der Verdacht, dass der 23-Jährige am Montag, 28.10.2024, an einem Raub in der Eschholzstraße beteiligt gewesen sein könnte. Bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten wurde Raubgut sichergestellt, welches sich nach derzeitigem Ermittlungsstand der Tat vom 28.10.2024 zuordnen lässt.

Der dringend Tatverdächtige wurde am 06.11.2024 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg einem Haftrichter vorgeführt und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Ursprungsmeldung vom 30.10.2024:

Einen 17-Jährigen bedroht und beraubt haben sollen mehrere Unbekannte am 28.10.2024 in der Eschholzstraße in Freiburg. Wie der Geschädigte der Polizei mitteilte, habe ihn ein Unbekannter aus der fünf- bis achtköpfigen Gruppe gegen 21 Uhr vor der Sparkasse nach Zigaretten gefragt. Kurz darauf habe einer der Tatverdächtigen den Geschädigten am Arm in Richtung Sparkassen-Parkplatz gezogen. Dort habe man den Geschädigten unter Androhung von Gewalt zur Herausgabe von Bargeld und Wertgegenständen gezwungen.

Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

