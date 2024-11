Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Drei Verletzte nach Frontalkollision

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 07.11.2024, gegen 20:45 Uhr ereignete sich auf Höhe einer Tankstelle in der Freiburger Straße in Emmendingen ein Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten.

Eine 53 Jahre alte Autofahrerin soll das Tankstellengelände nach rechts in die Freiburger Straße verlassen haben und dabei aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Ein entgegen kommendes Fahrzeug konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Frontalzusammenstoß.

Bei der Kollision erlitten die 53-Jährige sowie zwei Insassen des anderen Wagens leichte Verletzungen und mussten durch den Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik transportiert werden.

An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Das Polizeirevier Emmendingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell