POL-HR: Edermünde -Diebstahl eines Mähroboters

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 21.08.2024: Edermünde Diebe stehlen blauen Audi Tatzeit: Mittwoch, 21.08.2024, 02:49 Uhr bis Mittwoch, 21.08.2024, 07:30 Uhr Unbekannte haben am frühen Mittwochmorgen einen Audi in Edermünde-Besse gestohlen. In der Nacht zuvor wurde bereits ein weißer Audi Q5 in Edermünde-Holzhausen entwendet. Wir berichteten unter: ...

