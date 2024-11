Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Verlorene Ladung auf Bundesstraße verursacht in der Folge Auffahrunfall - eine Leichtverletzte - 18.000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 07.11.2024, gegen 15.20 Uhr, verlor ein Fahrer eines Kleintransporters einen Sack Grünschnitt von seinem Anhänger. In der Folge fuhr eine mutmaßlich alkoholisierte 39-jährige Pkw-Fahrerin auf eine vor ihr bremsende 55-jährige Pkw-Fahrerin auf. Der 55-jährige Fahrer des Kleintransporters befuhr die Bundesstraße 317, als er zwischen der Tumringer Brücke und der Autobahnanschlussstelle Lörrach-Mitte während der Fahrt einen Sack Grünschnitt von seinem Anhänger verlor. Er hielt mit seinem Kleintransporter rechts am Fahrbahnrand an, um den Sack von der Fahrbahn zu räumen. Eine hinter dem Kleintransporter fahrende 55-jährige Pkw-Fahrerin bremste wegen der verlorenen Ladung. Eine hinter der 55-Jährigen fahrende 39-jährige Pkw-Fahrerin bemerkte dies wohl nicht und fuhr ungebremst auf den Pkw der 55-Jährigen auf. Die 55-Jährige wurde leicht verletzt. Zwei mitfahrende Kinder bei der 55-Jährigen blieben unverletzt. Der Rettungsdienst brachte die 55-Jährige in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 18.000 Euro. Die 39-jährige Pkw-Fahrerin war mutmaßlich alkoholisiert. In einem Krankenhaus folgte eine Blutentnahme. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell