Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Moped geklaut und wiedergefunden

Meiningen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagvormittag ein Simson-Moped, welches auf einem Parkplatz in der Landsberger Straße in Meiningen abgeschlossen abgestellt war. Nur einige Stunden später meldete sich ein Zeuge, der ein Moped in einem Feld nahe des Werraufers in der Straße "Am Weidig" gefunden hatte. Es stellte sich schnell heraus, dass es sich um das zuvor geklaute Zweirad handelte. Es konnte nach der Spurensicherung durch die Polizei an seinen glücklichen Besitzer herausgegeben werden. Die Polizei such Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0154754/2024.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell