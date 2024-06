Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: E-Bike geklaut

Eishausen (ots)

Ein unbekannter Täter entwendete in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmittag ein E-Bike der Marke "Haibike". Das Fahrrad war in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Eishäuser Hauptstraße in Eishausen abgestellt und hat einen Wert von ca. 5.500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des schwarz-gelben E-Bikes geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0154910/2024.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell