Polizei Aachen

POL-AC: Einbruch in Wohnhaus - Tresor geöffnet

Herzogenrath (ots)

Unter der Kellertreppe eines Wohnhauses in der Elsa-Brandström-Straße befindet sich ein Tresor - das müssen drei Täter gewusst haben, die in der Nacht auf den 27.12.2023 in das Haus einbrachen.

Die unbekannten Männer schlugen die Scheibe einer Glastür auf der Rückseite des Einfamilienhauses ein, während der Hausherr in seinem Bett schlief. Die Täter gingen zielstrebig zum Tresor und öffneten ihn. Schließlich entkamen sie unerkannt - mit Bargeld und Schmuck als Beute. Der über 80-jährige Geschädigte blieb unverletzt.

Zeugen, die in der Nacht auf den 27.12.2023, um ca. 01:30 Uhr in der Elsa-Brandström-Straße oder Umgebung verdächtige Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei zu melden. Sie erreichen die Ermittler während der Bürozeiten telefonisch unter 0241-9577 31501 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210. (CO)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell