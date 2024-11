Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Werne (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Freitag (22.11.2024) gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße "Plas" in Werne-Stockum-Horst eingedrungen.

Nachdem sie zwischen 14.30 Uhr und 17.30 Uhr sämtliche Räume durchwühlt hatten, flüchteten sie augenscheinlich in Richtung Alte Herberner Straße.

Laut Zeugenaussagen wurde ein Pkw gesehen, der in Richtung Hamm davongefahren war. Bei dem Pkw soll es sich um einen silbernen Mercedes-Benz C 180 Kombi handeln. Die Beleuchtung sowie die Auspuffanlage sollen defekt und der Auspuff deswegen sehr laut gewesen sein.

Entwendet haben die unbekannten Täter Bargeld.

Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizei in Werne unter der Telefonnummer 02389-921-3420, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell