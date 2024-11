Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Zeugen nach Einbruch in Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses gesucht

Unna (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem wiederholten Wohnungseinbruch in eine Hochparterrewohnung "Im Rutental" in Unna geben können.

Dort sind bislang unbekannte Täter am Freitag (22.11.2024) gegen 13.10 Uhr gewaltsam in die Wohnung eingedrungen - die Täter durchwühlten sämtliche Räume.

Ob und was entwendet wurde, steht nach ersten polizeilichen Erkenntnissen noch nicht fest.

Hinweise, die zur Ergreifung der unbekannten Täter führen, bitte an die Polizei in Unna: 02303 921 3120, 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell