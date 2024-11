Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Container- und Sperrmüllbrände in Sternberg, Plate und Hagenow

Sternberg/Plate/Hagenow (ots)

Unbekannte Täter sollen am Wochenende in drei Städten im Landkreis Ludwigslust-Parchim zwei Container sowie einen Sperrmüllhaufen angezündet haben. Bereits am Freitagabend gegen 19:00 Uhr kam es zum Brand eines Sperrmüllhaufens sowie eines daneben befindlichen Gartenhauses in der Kleingartenanlage Ravenswinkel in Sternberg. Etwa eine Stunde später wurde die Freiwillige Feuerwehr in Plate zum Brand eines Kunstoffcontainers in der Straße Am Sportplatz gerufen. Ebenfalls zwei Kunstoffcontainer brannten am Samstagabend gegen 20:20 Uhr in der Bahnhofstraße in Hagenow. In allen Fällen geht die Polizei von Brandstiftung aus und ermittelt nun gegen unbekannte Täter wegen Sachbeschädigung durch Feuer beziehungsweise wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 1.600 Euro geschätzt.

