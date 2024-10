Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1028) Haftantrag nach Ladendiebstahl - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Ein 22-jähriger Mann steht im Verdacht, am Dienstagnachmittag (01.10.2024) in einem Sportgeschäft in der Nürnberger Innenstadt mehrere Kleidungsstücke gestohlen zu haben. Ermittlungen ergaben, dass der Tatverdächtige hierbei von einem unbekannten Mann begleitet wurde. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Um kurz nach 14:00 Uhr beobachteten Angestellte eines Bekleidungsgeschäfts in der Breiten Gasse einen Mann, der mehrere Kleidungsstücke in eine Tüte steckte und damit das Kaufhaus verließ, ohne die Waren zu bezahlen. Als die Mitarbeiter den Mann stellten, fiel ihnen auf, dass die Tüte offenbar zur Überwindung von Diebstahlssicherungen präpariert worden war. Darin befanden sich Waren im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro.

Eine verständigte Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahm den Mann vorläufig fest und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Ladendiebstahls ein. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wird der 22-Jährige nun einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass sich der Tatverdächtige in Begleitung eines unbekannten Mannes in dem Sportgeschäft befand. Diesem gelang jedoch unerkannt die Flucht, als die Mitarbeiter den 22-Jährigen stellten. Inwiefern er sich an der Tat beteiligte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Von dem Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor: Männlich, südländisches Erscheinungsbild, trug eine Brille. Bekleidung: rote Hose, weiße Schuhe, Basecap.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte bittet Zeugen, welche in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 21126115 zu melden.

Erstellt durch: Christian Seiler

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell