POL-MFR: (1027) Versuchtes Tötungsdelikt - Tatverdächtiger festgenommen

Erlangen (ots) - Am Mittwochmorgen (02.10.2024) ereignete sich ein Brand in einem Zimmer des Klinikums am Europakanal im Erlanger Stadtteil Büchenbach. Glücklicherweise wurden hierbei keine Personen schwerer verletzt. Gegen 06:45 Uhr wurde über die Integrierte Leitstelle (ILS) ein Zimmerbrand in einem Gebäude der Klinik mitgeteilt. Beim Eintreffen alarmierter Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei stand ein ...

mehr