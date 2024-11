Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Güstrower Polizei ermittelt wegen Körperverletzungen am Freitagabend

Güstrow (ots)

Am Freitagabend wurden der Güstrower Polizei gleich zwei Sachverhalte gemeldet, bei denen Zeugen eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen beobachtet hatten. Die erste Auseinandersetzung soll sich um 21:15 Uhr in der Steinstraße und die zweite gegen 23:45 Uhr in der Eisenbahnstraße in Güstrow zugetragen haben. Auch wenn die eingesetzten Polizeibeamten zeitnah am Einsatzort eintrafen, konnten weder geschädigte noch tatverdächtige Personen festgestellt werden. Alle Personen entfernten sich offenbar unmittelbar in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei in Güstrow hat die Ermittlungen von Amts wegen aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Güstrow unter der Rufnummer 03843 - 2660, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

