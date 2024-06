Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 75- Jähriger vermisst - Polizei sucht mit Echtbild

Stuttgart- Untertürkheim (ots)

Die Polizei sucht mit einem Echtbild nach einem 75 Jahre alten Mann aus Untertürkheim. Der Mann verließ seine Wohnung am Sonntag (02.06.2024) gegen 07.00 Uhr. Zuletzt gesehen wurde der 75-Jährige am Montag (03.06.2024), gegen 13.45 Uhr am Bahnhof Bruchsal. Hinweisen zufolge soll er sich am Montagmorgen gegen 10.30 Uhr am Bahnhof Karlsruhe-Durlach aufgehalten haben. Es ist davon auszugehen, dass der Mann in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist und möglicherweise nicht mehr alleine nach Hause findet. Der Vermisste ist zirka 180 Zentimeter groß, hat sehr kurze graue Haare und trägt eine blaue Jeans, eine graue Schiebermütze, eine dunkelgraue Cordjacke und blaue New Balance Turnschuhe mit roten Details. Zeugen, die den Mann gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen. Die Fahndung ist unter folgendem Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/stuttgart-untertuerkheim-vermisstenfahndung/

