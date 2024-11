Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zeugen gesucht: 4 Einbrüche in Einfamilienhäuser in Neustadt-Glewe

Neustadt-Glewe (ots)

Bei Einbrüchen in 2 Einfamilienhäusern am Samstag in Neustadt-Glewe haben unbekannte Täter neben Bargeld auch Schmuck entwendet. Bei 2 weiteren Häusern blieb es beim Versuch. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge versuchten die Täter jeweils in Abwesenheit der Hausbesitzer die Terrassentüren der Einfamilienhäuser gewaltsam zu öffnen, die sich im rückwärtigen und nicht einsehbaren Bereich der Grundstücke befanden. Dabei gelang es den Tätern in 2 Fällen ins Innere zu gelangen, um dort sämtliche Räume und Schränke zu durchsuchen. Neben Bargeld wurde vor allem hochwertiger Schmuck (u.a. Ringe, Ketten, Uhren) der Hausbesitzer gestohlen. Insgesamt beläuft sich der Sach- und Stehlschaden auf mehrere Tausend Euro. Die Kriminalpolizei hat an den Tatorten in der Liebssiedlung, Ahornstraße und Schweriner Straße umfangreiches Spurenmaterial gesichert und ermittelt jetzt wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls. Dazu werden Zeugen gebeten, die Hinweise zu den Taten am Samstag im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 23:30 Uhr geben können, sich bei der Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874-4110) zu melden.

