POL-HRO: Rostocker Polizei sucht Zeugen

Plau am See (ots) - Zwei bislang unbekannte Täter sollen am Samstag aus einer Kirche in Plau am See einen Spendentresor entwendet haben. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen die zwei männlichen Tatverdächtigen Samstagnachmittag den Spendentresor samt einem Spendentisch aus dem Kirchengebäude am Kirchplatz gestohlen haben. Die darin befindlichen Spenden werden im dreistelligen Bereich geschätzt. Die Polizei in Plau ...

