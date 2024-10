Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Anbaukehrmaschine entwendet - Trickdiebstahl Roller entwendet - 64-Jähriger wird Opfer von Trickbetrügern

Fulda (ots)

Anbaukehrmaschine entwendet

Hosenfeld/Neuhof. Unbekannte Täter entwendeten zwischen Mittwoch (23.10.) und Donnerstag (24.10.) eine Anbaukehrmaschine im Wert von rund 2.500 Euro. Diese war im Bereich einer Baustelle zwischen Hauswurz und Brandlos auf einem Feldweg (Einmündung zur K 161 in Richtung Brandlos) abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Trickdiebstahl

Fulda. Nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen wurde eine 83-jährige Frau am Mittwoch (23.10.), gegen 13.45 Uhr, von einer unbekannten Person im Schrankenbereich eines Parkhauses in der Brauhausstraße angesprochen und um Hilfe gebeten. Der Mann gab an, dass sein Fahrzeug nicht mehr anspringen würde. Die Geschädigte suchte daraufhin hilfsbereit eine entsprechende ADAC-Karte in ihrem Geldbeutel und überreichte sie dem Mann. Kurz darauf stellte sie fest, dass 150 Euro in ihrer Geldbörse fehlten. Diese hat der Unbekannte nach aktuellen Erkenntnissen in einem unbemerkten Moment entnommen.

Er kann wie folgt beschrieben werden: circa 40 bis 50 Jahre alt, circa 175 Zentimeter groß, kurze, grau melierte Haare, kurzer grauer Bart, er sprach akzentfreies Deutsch und trug zum Tatzeitpunkt eine dunkle Hose sowie ein gemustertes Hemd.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Roller entwendet

Künzell. Ein in der Turmstraße auf einem Parkplatz abgestellter Roller des Herstellers "Peugeot - Jetforce" wurde durch Unbekannte zwischen Dienstagabend (22.10.) und Mittwochmittag (23.10.) auf nicht bekannte Weise entwendet. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen "803 MID" hat einen Wert von rund 700 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

64-Jähriger wird Opfer von Trickbetrügern

Osthessen. Ein 64-jähriger Mann ist am Mittwoch (23.10.) Opfer von dreisten Betrügern geworden. Er erhielt gegen 9 Uhr einen Anruf von einer ihm unbekannten Nummer. Die Dame gaukelte ihm vor, dass er bei einem Gewinnspiel teilgenommen und einen hohen Geldbetrag gewonnen hätte. Da der Mann tatsächlich an einem Gewinnspiel teilgenommen hatte, schenkte er den Betrügern Glauben. Mit geschickter Gesprächsführung brachten sie ihn dazu mehrere Zahlkarten von Apple-Pay im Wert von rund 4.000 Euro zu kaufen und die Daten dieser telefonisch zu übermitteln. Erst am darauffolgenden Tag (24.10.), als er zu dem Banktermin erschien, den er mit einem angeblichen Notar vereinbart hatte, fiel der Betrug auf. Die aufmerksame Bankmitarbeiterin informierte umgehend die Polizei.

Tipps der Polizei:

Seien Sie achtsam: Trickbetrug ist vielfältig. Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren.

- Seien Sie misstrauisch gegenüber Unbekannten, vor allem am Telefon! - Wenn Sie an keinem Gewinnspiel teilgenommen haben, können Sie auch nicht gewonnen haben - Zahlen Sie niemals Geld an eine Ihnen unbekannte Person, für eine in Aussicht gestellte Leistung. - Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter - Weisen Sie unberechtigte Geldforderungen zurück - Überprüfen Sie die Quelle und die Angaben der Anrufer! Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen

Julissa Sauermann

