POL-LM: +++ Toter nach Schwelbrand in Wohnhaus +++ In Kirche eingedrungen und Opferstock aufgebrochen +++ Einbruch in Gartenhütte und Garage +++ Schlägerei in Hinterhof +++

1. Toter nach Schwelbrand in Wohnhaus,

Weilmünster, Klapperfeld, Donnerstag, 11.01.2024, 10:15 Uhr (wie) Am Donnerstagvormittag wurde in einem Haus in Weilmünster die Leiche des Bewohners entdeckt. Dieser war offenbar an den Folgen eines Brands verstorben. Ein Nachbar hatte sich Gedanken um den Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße "Klapperfeld" gemacht. Als er die Tür zu dem Gebäude öffnete, entdeckte er eine starke Verrußung des Inneren und den Brandgeruch, weshalb er sofort die Feuerwehr verständigte. Bei der Absuche des Hauses fanden die Brandbekämpfer in der Küche des Gebäudes den leblosen Körper. Offenbar war es vom Herd ausgehend zu einem Schwelbrand gekommen, der das komplette Haus verrußte und mit Brandgasen füllte. Nach einer intensiven Belüftung des Gebäudes konnte auch die Polizei in das Innere. Bei dem Toten handelte es sich um den 83-jährigen Hausbewohner. Nach bisherigen Ermittlungen schließt die Kriminalpolizei eine Fremdeinwirkung als Todesursache aus. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Von der Feuerwehr wurde das Haus gesichert und der Schwelbrand endgültig gelöscht.

2. In Kirche eingedrungen und Opferstock aufgebrochen, Limburg-Lindenholzhausen, Am Wingert, bis Donnerstag, 11.01.2024, 09:00 Uhr

(wie) In Lindenholzhausen wurde in den letzten Tagen in einer Kirche der Opferstock aufgebrochen und Bargeld daraus entwendet. Ein unbekannter Täter verschaffte sich in einem unbeobachteten Moment Zugang zu dem Kirchengebäude in der Straße "Am Wingert". Im Inneren brach er dann mit Gewalt den Opferstock auf und entwendete daraus das Bargeld in unbekannter Höhe. Anschließend gelang dem Einbrecher unerkannt die Flucht. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

3. Einbruch in Gartenhütte und Garage,

Limburg-Eschhofen, Rheinstraße, Dienstag, 09.01.2024, 20:30 Uhr bis Donnerstag, 11.01.2024, 18:00 Uhr

(wie) Im Zeitraum von Dienstagabend bis Donnerstagabend sind in Eschhofen Unbekannte in eine Gartenhütte und eine Garage eingestiegen. Die Einbrecher begaben sich unbefugt auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Rheinstraße. Gewaltsam wurden dann Zugangstüren zu einer Gartenhütte und der Garage geöffnet. Aus dem Inneren entwendeten die Täter mehrere Gegenstände, darunter hauptsächlich Werkzeuge. Des Weiteren wurden mehrere Spirituosen aus einer Vitrine gestohlen. Anschließend entkamen die Täter unerkannt mit ihrer Beute. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

4. Autoscheibe eingeschlagen,

Bad Camberg-Oberselters, Brunnenstraße, Freitag, 12.01.2024, 05:30 Uhr

(wie) Am frühen Freitagmorgen hat ein Unbekannter in Oberselters eine Scheibe an einem geparkten Pkw eingeschlagen. Der Vandale näherte sich gegen 05:30 Uhr einem in der Brunnenstraße geparkten schwarzen Mercedes und schlug mit einem unbekannten Gegenstand eine Glasscheibe auf der linken Fahrzeugseite ein. Als er bemerkte, dass er hierbei beobachtet worden war, floh er zu Fuß in Richtung Quellenweg/ Limburger Straße. Beschrieben wurde der Täter als 170 bis 180 cm groß, schlank, dunkel gekleidet mit einem roten Kapuzenpullover unter der dunklen Jacke und er soll einen dunklen Rucksack auf dem Rücken getragen haben. Der Sachschaden wird auf 400 EUR geschätzt. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

5. Schlägerei in Hinterhof,

Limburg, Graupfortstraße, Donnerstag, 11.01.2024, 13:25 Uhr

(wie) Am Donnerstagnachmittag kam es in einem Hinterhof in Limburg zu einer Schlägerei zweier Männer, von denen einer anschließend ins Krankenhaus gebracht wurde. Ein 29-Jähriger und ein 59-Jähriger gerieten offenbar in dem Hinterhof eines Döner-Imbisses in der Graupfortstraße wegen eines Parkplatzes in Streit. Diesen trugen die Kontrahenten dann schnell mit den Fäusten aus. Beim Eintreffen der Polizei beschuldigten sich die Männer gegenseitig zugeschlagen zu haben. Bei der Auseinandersetzung wurden beide Streithähne verletzt, der 29-Jährige musste zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt wegen wechselseitiger Körperverletzung und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

