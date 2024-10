POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Polizeipräsidium Osthessen

Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

56-jährige Radfahrerin leicht verletzt

Künzell. Eine 56-jährige Fahrradfahrerin aus Künzell wurde bei einem Unfall am Dienstag (22.10.) leicht verletzt. Eine 59-jährige Renault-Fahrerin befuhr gegen 17.15 Uhr in Künzell die Straße "Im Hahlfeld" und wollte in Höhe der Turmstraße nach rechts in Fahrtrichtung Fulda abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit der Radfahrerin, welche die Fußgängerfurt an der Turmstraße überqueren wollte. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 400 Euro.

Fußgänger verletzt

Petersberg. Bei einem Unfall am Mittwoch (23.10.) wurde ein 84-jähriger Fußgänger aus Petersberg leicht verletzt. Gegen 15.30 Uhr fuhr eine 83-jährige Ford-Fahrerin rückwärts aus der Parklücke im Friedhofsweg in Petersberg. Dabei stieß er mit dem dort befindlichen 84-Jährigen zusammen, der zu Fall kam und stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Bei dem Unfall entstand geringer Sachschaden.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Bad Hersfeld. Am Dienstag (22.10.), gegen 7 Uhr, hielt eine 19-jährige Pkw-Fahrerin in der Bahnhofstraße auf der Abbiegerspur zur Reichsstraße aufgrund einer rotzeigenden Ampel hinter einem 58-jährigen Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld. Aktuellen Informationen nach fuhr der 58-Jährige an, als die Ampel auf Grün schaltete und bremste kurz danach, da eine Joggerin die Straße überquerte. Die 19-jährige Pkw-Fahrerin fuhr auf den vorausfahrenden Pkw auf. Die Joggerin blieb nach derzeitigen Erkenntnissen kurz stehen und lief sodann die Reichsstraße in Richtung Dippelstraße. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Die Joggerin, die wie folgt beschrieben wird - weiblich, 30-40 Jahre alt, ca. 1,65 m groß, europäisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose, einem roten Oberteil und hellen Laufschuhen - sowie Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Auffahrunfall

Bad Hersfeld. Am Dienstag (22.10.), gegen 10.30 Uhr, befuhren eine 41-jährige Fahrerin eines Fiat Ducato und ein 55-jähriger Mercedes Sprinter-Fahrer den rechten von insgesamt zwei Fahrstreifen der B27 aus Richtung Fulda kommend in Richtung Bad Hersfeld. An der Einmündung Carl-Benz-Straße musste die Fahrerin aus Haunetal ihr Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Der 55-Jährige fuhr aus derzeit ungeklärter Ursache auf den Fiat Ducato auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Unfall im Kreisverkehr mit leichtverletzter Person

Bad Hersfeld. Am Dienstag (22.10.), gegen 10.40 Uhr, fuhr ein 47-jähriger Fahrer aus Bad Hersfeld mit seinem E-Bike die Hünfelder Straße aus Richtung Sandweg kommend in den Kreisverkehr und wollte die zweite Ausfahrt in Richtung Hünfelder Straße nehmen. Ein 72-jähriger Pkw-Fahrer aus Kirchheim befuhr den Kreisverkehr aus Richtung Carl-Benz-Straße kommend und kollidierte beim Einfahren in diesen aus ungeklärter Ursache mit dem Zweiradfahrer. Der E-Bike-Fahrer kam zu Fall und wurde leicht verletzt. Nach einer vorsorglichen Behandlung im Rettungswagen konnte er nach Hause entlassen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

