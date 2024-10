Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schwerer Verkehrsunfall auf der L 3379 - 21-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Fulda (ots)

Hilders. Am Mittwoch (23.10.) ereignete sich gegen 16.45 Uhr auf der L 3379 - zwischen Dörmbach und Liebhards - ein Verkehrsunfall, bei dem ein 21-jähriger Motorradfahrer aus Dalherda (Landkreis Fulda) schwer verletzt wurde. Der KTM-Fahrer übersah einen vorausfahrenden 35-jährigen Fahrzeugführer aus Tann, der mit seinem Pkw Audi nach links in die Feldgemarkung abbiegen wollte. Dadurch stieß Motorradfahrer gegen das Heck des Pkw und wurde im weiteren Verlauf über das Fahrzeug hinweggeschleudert. Der Motorradfahrer erlitt hierdurch schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der Beifahrer des Pkw-Fahrers musste zur Untersuchung ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht werden. Am Pkw Audi entstand hoher Sachschaden. An dem Motorrad KTM entstand Totalschaden.

