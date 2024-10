Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldung für den Landkreis Fulda

Fulda (ots)

FD

Verkehrsunfallflucht in Sargenzell - Zeugen gesucht

Hünfeld. Am Montag (21.10.), zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr, kam es in der Ortslage Sargenzell zu einem Verkehrsunfall. Eine 77-jährige Burghaunerin parkte in diesem Zeitraum ihr Auto in der Straße "Auf der Eller". Nach aktuellen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken die vordere Stoßstange des geparkten VW T-Cross und verursachte rund 500 Euro Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund des Schadensbildes dürfte das flüchtige Fahrzeug über eine Anhängerkupplung oder Ähnliches verfügen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Hünfeld unter der Rufnummer 06652/96580 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Polizeistation Hünfeld

