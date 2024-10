Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Ledertasche mit Geldbörse aus Rollator entwendet - Sachbeschädigung an Baumaschinen

Vogelsbergkreis (ots)

Ledertasche mit Geldbörse aus Rollator entwendet

Lauterbach. Eine 87-Jährige wurde am Dienstag (22.10.), gegen 17 Uhr, Opfer eines Taschendiebstahls. Nach aktuell vorliegen Erkenntnissen stahl ein Dieb auf unbekannte Weise die schwarze Lederhandtasche der Seniorin, die sie in dem Korb ihres mitgeführten Rollators verstaut hatte. Sie war derzeitigen Erkenntnissen nach zum Tatzeitpunkt auf dem Gehweg in der Straße "Neuer Steinweg" unterwegs. Die Dame gab folgende Personenbeschreibung des Täters ab: circa 12-14 Jahre alt, circa 1,50 m groß, schlanke Statur, kurze blonde Haare, bekleidet mit einem dunklen Oberteil, einer Jeanshose und einer Kappe. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

- Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm. - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung.

Sachbeschädigung an Baumaschinen

Homberg (Ohm). Zwischen Freitag (18.10.), gegen 12 Uhr, und Montag (21.10.), gegen 10.30 Uhr, beschädigten Unbekannte zwei Baumaschinen auf einer Baustelle an der A49 in der Nähe von Homberg (Ohm). Aktuellen Informationen nach zerstörten die unbekannten Täter mehrere Kabel und verursachten einen Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kim Leubecher

