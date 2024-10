Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Kennzeichen - Piaggio entwendet - Diebstahl von Lagerplatz - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda (ots)

Diebstahl von Kennzeichen

Petersberg. In der Straße "Igelstück" entwendeten Unbekannte zwischen Montagabend (21.10.) und Dienstagmorgen (22.10.) von einem 3er BMW das Kennzeichen "FD-DR 93" sowie von einem BMW 392 C das Saisonkennzeichen "FD- DE 92". Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Piaggio entwendet

Petersberg. In der Straße "Stockacker" entwendeten Unbekannte zwischen Montagabend (21.10.) und Dienstagmorgen (22.10.) einen dunkelroten Roller des Herstellers "Piaggio" mit dem Kennzeichen "944TVW". Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt unter einem Carport auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses abgeparkt und hat einen Wert von rund 600 Euro.

Ihre Polizei rät:

- Schließen Sie ihr Fahrzeug immer ab - Parken Sie ihr Fahrzeug, wenn möglich in der Garage oder an belebten Straßen - Lassen Sie das Lenkradschloss einrasten. Sie können ihr Fahrzeug auch zusätzlich durch eine Lenkradkralle oder Parkkralle schützen - Bewahren Sie den Ersatzschlüssel nicht im Fahrzeug oder in der Nähe des Fahrzeugs aufbewahren

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Lagerplatz

Fulda. Indem sie sich gewaltsam Zutritt verschafften, gelangten unbekannte Täter zwischen Montag (14.10.) und Dienstag (15.10.) auf das Gelände eines Autohauses in der Frankfurter Straße. Vor Ort entwendeten sie unter anderem Autobatterien und Felgen im Gesamtwert von schätzungsweise 5.000 Euro. Sie verursachten rund 1.500 Euro Sachschaden und flüchteten. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda. Unbekannte Täter versuchten sich am Montag (21.10.), zwischen 19.15 Uhr und 19.30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße "An der Lehnerzer Straße" zu verschaffen, indem sie sich an der Eingangstür sowie einem Fenster zu schaffen machten. Nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen gelangten die Langfinger nicht in das Gebäudeinnere und ließen von ihrem Vorhaben ab. Sie verursachten rund 1.500 Euro Sachschaden und flüchteten. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

