Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Alkoholisierter 16-Jähriger verursacht einen Verkehrsunfall

Ueckermünde (ots)

Am 19.04.2024 gegen 21 Uhr befuhr ein alkoholisierter 16-jähriger Jugendlicher mit einem PKW die Ortslage Wilhelmsburg im Landkreis Vorpommern-Greifswald, ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Auf Höhe eines verkehrsbedingt haltenden PKW kam der junge Fahrer nach links von seiner Fahrbahn ab und kollidierte mit diesem Pkw. Der Unfallverursacher verließ unerlaubt die Unfallstelle. Der Geschädigte erkannte den Verursacher und rief ihn an. Daraufhin kam der Verursacher zurück zum Unfallort. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,33 Promille. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Während der Unfallaufnahme ging der Beifahrer zurück zum PKW und fuhr mit diesem ca. 80 m weit in eine Stichstraße. Beim Beifahrer handelte es sich um den 20-jährigen Bruder des Unfallverursachers, welcher ebenfalls alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,97 Promille. Er ist seit 17 Tagen im Besitz eines vorläufigen Führerscheins, der nun jedoch sichergestellt wurde. Bei beiden wurden Blutproben im Klinikum Ueckermünde entnommen. Sie sind deutsche Staatsangehörige und wurden nach Abschluss der Maßnahmen von ihrer Mutter abgeholt. Die beiden Brüder müssen sich nun jeweils einem Strafverfahren stellen. Im Auftrag Olaf Haase Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg

