POL-EN: Ennepetal: Öffentlichkeitsfahndung- 12-Jährige wird aus Mädchenwohngruppe vermisst

Ennepetal (ots)

Die Vermisste 12-Jährige wurde von einer Mädchenwohngruppe in Ennepetal als vermisst gemeldet, nachdem sie nicht wie vereinbart in die Einrichtung zurückgekehrt ist. Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher ergebnislos. Die Vermisste ist erfahren in der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel und besucht regelmäßig Großstädte im Ruhrgebiet, u.a. Duisburg, Gelsenkirchen, Essen und Düsseldorf. Die Vermisste hat Bezüge nach Duisburg. Konkrete Anlaufadressen sind jedoch nicht bekannt. Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Wer hat die Vermisste nach dem 07.04.2024 noch gesehen und kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Fotos und eine Personenbeschreibung der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter

https://polizei.nrw/fahndung/132089

Wenn Sie diese Person wiedererkennen oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, wenden Sie sich bitte unter 02336 - 9166-1234 an uns.

