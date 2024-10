Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: PKW vs. KKR, leicht verletzte Person

Hilders (ots)

Am Dienstagabend, 22.10.24, gegen 21:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden im Einmündungsbereich der B278 zur L3176, Höhe Ortseingang Tann (Rhön). Ein achtundsechzigjähriger Audi-Fahrer aus der Gemeinde Hofbieber übersah beim Einbiegen auf die B278 die vorfahrtsberechtige, sechszehnjährige Kleinkraftradfahrerin, aus der Gemeinde Tann. Die KKR-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, kollidierte mit dem Audi und kam zu Fall. Durch den Verkehrsunfall wurde die sechszehnjährige leicht verletzt und wurde mittels RTW in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am Pkw des Unfallverursacher sowie am KKR entstand leichter Sachschaden in Höhe von ca. 1500 EUR. Für die Unfallaufnahme war die B278 in beide Fahrtrichtungen kurzzeitig voll gesperrt. Die FFW Tann leuchtet die Unfallstelle während der polizeilichen Unfallaufnahme aus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell