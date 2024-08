Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Holz gestohlen

Lingen (ots)

Am 30. Juli entwendete ein bislang unbekannter Täter gegen 4 Uhr etwa zwei Raummeter Mischholz von einem Grundstück an der Westfalenstraße in Lingen und transportierte dieses mit einem Fahrradanhänger ab. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

