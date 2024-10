POL-OH: Sachbeschädigung an Baustellenfahrzeugen

Fulda (ots) - Verkehrsunfallmeldung für den Landkreis Fulda FD Verkehrsunfallflucht in Sargenzell - Zeugen gesucht Hünfeld. Am Montag (21.10.), zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr, kam es in der Ortslage Sargenzell zu einem Verkehrsunfall. Eine 77-jährige Burghaunerin parkte in diesem Zeitraum ihr Auto in der Straße "Auf der Eller". Nach aktuellen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim ...

