Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Toyota-Lenker kollidiert mit Baum

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde ein 23 Jahre alter Toyota-Lenker am Sonntag (08.09.2024) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 18.30 Uhr in Sindelfingen von der Fahrbahn abgekommen war. Der 23-Jährige fuhr die Leonberger Straße stadteinwärts, als er mutmaßlich auf Grund von nicht an den zur Unfallzeit herrschenden Starkregen angepasster Geschwindigkeit ins Rutschen geriet. In der Folge kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der an dem Pkw entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 8.000 Euro belaufen. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell