POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unbekannter zerkratzt mehrere Fahrzeuge

Ludwigsburg (ots)

Mindestens sieben Fahrzeuge beschädigte ein noch unbekannter Täter in der Nacht zum Sonntag (08.09.2024) in Bietigheim-Bissingen. Die Pkws, darunter unter anderem ein Toyota, ein Skoda, ein Ford sowie ein Citroen, waren am Fahrbahnrand der Hermann-Hesse- und der Schillerstraße geparkt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt mehrere Tausend Euro belaufen. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen sowie etwaige weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

