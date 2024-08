Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kradfahrer bei Verkehrsunfall auf der L 06 verstorben

Lübtheen (ots)

Am 25.08.2024 kam es gegen 11:45 Uhr in der Ortschaft Lübtheen Ausbau zu einem tödlichen Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem LKW. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein Motorradfahrer die L06 aus Fahrtrichtung Quassel kommend in Fahrtrichtung Lübtheen. Der LKW bog von einer Nebenstraße kommend nach links auf die L 06 in Richtung Lübtheen ab. Nach derzeitigen Erkenntnissen leitete der Motorradfahrer eine Vollbremsung ein um einen Zusammenstoß mit dem LKW zu verhindern und stürzte in der weiteren Folge. Der Motorradfahrer erlitt bei dem Verkehrsunfall lebensbedrohliche Verletzungen und verstarb trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Ein Sachverständiger der Dekra wurde zur Klärung des Unfallherganges vor Ort hinzugezogen. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.500EUR. Das Motorrad wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Es kam auf der L06 für eine Dauer von circa fünf Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen, wobei die Fahrbahn für circa vier Stunden voll gesperrt war. Vor Ort kamen zudem Kameraden der Feuerwehr, ein Notarzt, eine Rettungswagenbesatzung und ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. gefertigt: Kai Lübbe Polizeikommissar Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell