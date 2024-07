POL-PDKO: ED in Bürogebäude, Siedlung - Depot, Mülheim-Kärlich

Niederwerth (ots) - In der Nacht von Samstag, 06.07.24, auf Sonntag, 07.07.2024, kam es zwischen 22:30 Uhr und 01:00 Uhr am Schützenplatz in 56179 Niederwerth zum Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes. Das E-Bike wurde zuvor in unmittelbarer Nähe des dort stattfindenden Feuerwehrfestes an einer Laterne befestigt. Zeugen - insbesondere Besucher des besagten ...

mehr