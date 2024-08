Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Lieferfahrzeug erfasst 86-jährige Fußgängerin

Schwerin (ots)

Bei einem Unfall mit einem Lieferfahrzeug wurde gestern Nachmittag eine 86-jährige Fußgängerin in Schwerin Lankow verletzt. Der 21-jährige deutsche Lieferant sei in der Schleswiger Straße rückwärtsgefahren und erfasste die Rentnerin, die sich mit ihrem Rollator am Straßenrand bewegte. Beim Sturz verletzte sich die 86-jährige Deutsche am Bein und wurde vor Ort medizinisch versorgt. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht notwendig. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Im letzten Jahr sind in Schwerin zwei Fußgängerinnen bei Unfällen dieser Art verstorben. Die Polizei bittet um besondere Aufmerksamkeit bei Fahrzeugführern und Fußgängern.

