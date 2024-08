Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Polizei warnt vor aktuellen Betrugsfällen an Haustüren

Schwerin (ots)

Die Polizei warnt vor aktuellen Betrugsversuchen in Schwerin. Ein bisher unbekannter Täter soll unter verschiedenen Vorwänden versuchen in die Wohnungen der Opfer zu gelangen.

Der Schweriner Polizei sind bisher Meldungen aus den Stadtteilen Lankow und Weststadt bekannt.

In den jüngsten Fällen des heutigen Tages habe der Täter an der Haustür vorgegeben, Jacken oder Schmuck verschenken zu wollen, in der Wohnung habe er dann Geldbeträge gefordert. In einem anderen Fall habe sich ein Mann für häusliche Tätigkeiten angeboten und in der Wohnung ebenfalls Jacken und Wertgegenstände verkaufen wollen.

Die Polizei rät dringend, in solchen Situationen besondere Vorsicht walten zu lassen und keine fremden Personen in die Wohnung zu lassen. Sollten Sie Opfer eines solchen Vorfalls geworden sein oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, bitten wir Sie, sich bei der Polizei zu melden.

Die Ermittlungen zu den Betrugsfällen sind bereits eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell