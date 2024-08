Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: 15-jähriger Radfahrer verletzt - Autofahrer flüchtig

Schwerin (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Unfallflucht geben können, bei der am Freitagabend ein 15-jähriger Radfahrer verletzt wurde. Gegen 19:30 Uhr soll ein bislang unbekannter Autofahrer am Platz der Freiheit an dem Jugendlichen vorbeigefahren sein, wodurch es zu einem Zusammenstoß kam. Der junge Radfahrer stürzte und zog sich Verletzungen am Bein zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Hinweise zum Unfallfahrer, dem Fahrzeug sowie zum Hergang des Unfalls. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 0385/5180-2224 oder über die Onlinewache bei der Schweriner Polizei zu melden.

