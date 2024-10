Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Trickdiebstahl - Einbruch in Einfamilienhaus - Dieseldiebstahl an Autobahnparkplatz

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Trickdiebstahl

Bebra. Eine 40-Jährige wurde am Freitag (25.10.), gegen 0.15 Uhr, Opfer eines Trickdiebstahls. Nach aktuellen Informationen lief sie gerade die Hersfelder Straße entlang, als sie von drei unbekannten Männern angesprochen wurde. Diese verwickelten die Passantin in ein Gespräch und einer der Täter nutzte die Gelegenheit unbemerkt in die Jackentasche der 40-Jährigen zu greifen. Er entwendete daraus die Geldbörse sowie ihr Smartphone. Die drei Personen flüchteten anschließend in Richtung Auestraße. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Kirchheim. Am Donnerstag (24.10.), gegen 17.10 Uhr, brach ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße ein. Er hebelte die Terassentür auf, um sich Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Nach derzeitigen Erkenntnissen durchsuchte er anschließend mehrere Wohnräume und stahl Schmuck im Wert eines niedrigen vierstelligen Eurobetrags. An der Terrassentür entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Von einer aufmerksamen Nachbarin wurde der Unbekannte beobachtet und kann wie folgt beschrieben werden: männlich, vermutlich nicht älter als 30 Jahre, zwischen 1,70 m und 1,80 m, bekleidet mit einem hellgelben Kapuzenpullover mit roter Aufschrift auf dem Rücken, einer schwarzen Jogginghose mit weißer Aufschrift am rechten Bein und weißen Sneaker. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Dieseldiebstahl an Autobahnparkplatz

Guxhagen. Zwischen Mittwoch (23.10.), gegen 20 Uhr, und Donnerstag (24.10.), gegen 4.30 Uhr, stahlen Unbekannte Diesel im Wert von rund 250 Euro aus einem Lkw, der auf einem Rastplatz an der A7 abgestellt war. Sie beschädigten hierfür den Schlosszylinder am Tankdeckel. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kim Leubecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell