POL-BN: Bonn-Auerberg: Lkw stößt mit Linienbus zusammen - Sieben Schülerinnen und Schüler verletzt

Bonn (ots)

Am Montagmorgen (30.09.2024) kam es in Bonn-Auerberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Lkw mit einem Linienbus zusammenstieß. In dem Bus hielten sich zur Unfallzeit gegen 07:10 Uhr auch viele Schulkinder auf - sieben von ihnen im Alter von zehn bis fünfzehn Jahren wurden bei dem Unfall verletzt.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hatte der 62-jährige Fahrer des Lkw vermutlich beim Anfahren vom Fahrbahnrand auf der Friedrich-Wöhler-Straße den Bus der Linie 601 übersehen. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen und durch die Wucht des Aufpralles barsten die Scheiben des Busses. Insgesamt fünf Kinder wurden in der Folge durch herabfallende Glassplitter verletzt. Zwei weitere Kinder verletzten sich aufgrund des Aufpralls. Ein zehnjähriger und ein zwölfjähriger Junge wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.

