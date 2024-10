Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gefährliche Körperverletzung - Sachbeschädigung

Fulda (ots)

Gefährliche Körperverletzung

Alsfeld. Auf einem Parkplatz in der Jahnstraße kam es am Donnerstag (24.10.), gegen 0.50 Uhr, zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil von vier jungen Männern im Alter von 16 bis 20 Jahren. Nach derzeitigen Erkenntnissen schlugen mehrere Unbekannte auf die Opfer ein, sodass diese oberflächliche Verletzungen im Kopf-, Rücken- und Beinbereich erlitten. Anschließend flüchteten die mutmaßlichen Täter in einem blauen und einem weißen Pkw in unbekannte Richtung. Die Täter werden von den Geschädigten zwischen 14 und 18 Jahre geschätzt. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

Sachbeschädigung

Alsfeld. Unbekannte zerstörten am Freitag (25.10.), gegen 1 Uhr, die Schaufensterscheibe einer Apotheke in der Mainzer Gasse. Nach derzeitigen Erkenntnissen warfen sie die Scheibe des Gebäudes ein. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete kurz nach der Tat zwei Jugendliche, die möglicherweise mit der Sachbeschädigung in Verbindung stehen könnten. Sie gab folgende Personenbeschreibung an:

- Täter 1: männlich, zwischen 15 und 25 Jahre, circa 1,75 m, trug schwarze Bekleidung

- Täter 2: männlich, zwischen 15 und 25 Jahre, circa 1,75 m, bekleidet mit einem grauen Hoodie und einer schwarzen Hose

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kim Leubecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell