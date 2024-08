Feuerwehr Voerde

FW Voerde: Unwettereinsätze für die Feuerwehr Voerde

Voerde (ots)

Am gestrigen frühen Abend wurden die 5 Voerder Feuerwehreinheiten zu einigen unwetterbedingten Einsätzen gerufen. Innerhalb einer knappen halben Stunde gingen 15 Notrufe für das Voerder Stadtgebiet bei der Kreisleitstelle ein. Insbesondere war der Ortsteil Friedrichsfeld betroffen. 13-mal wurden Wasserschäden gemeldet. Im Einzelnen waren Häuser an der Lessingstraße, Wilhelmstraße, Kastanienallee, Hugo-Müller-Str., Am Bauhof, Bülowstraße, Poststraße und Am Markt betroffen. In Voerde war die Unterführung an der Steinstraße vollgelaufen und in Möllen gab es an der Dinslakener Str. einen Wasserschaden. An der Grenzstraße war ein Blitz in ein Erdungskabel der Bundesbahn eingeschlagen. Anwohner hatten einen hellen Feuerschein wahrgenommen und den Notruf gewählt. Die Einsatzkräfte überprüften den Bereich, konnten aber keinen Brand entdecken. Vorsorglich wurde der Notfallmanager der Bahn informiert. Ebenso kontrollierten die Einsatzkräfte eine Steckdose in einem Haus an der Straße Schmaler Weg, die nach einem Blitzeinschlag gequalmt hatte.

Original-Content von: Feuerwehr Voerde, übermittelt durch news aktuell