Feuerwehr Voerde

FW Voerde: Personenrettung aus luftiger Höhe

Voerde (ots)

Zu einem spektakulären Rettungseinsatz wurden am Freitagabend, gegen 21:40 Uhr, die Voerder Feuerwehreinheiten gerufen. Ein Fahrer eines Baustellenfahrzeugs hatte via Mobiltelefon den Notruf gewählt. Den eintreffenden Feuerwehrkräften bot sich ein skurriles Bild. An der Frankfurter Straße in Möllen an der Emschermündungs - Baustelle hatte der Fahrer eines LKW-Absetzkipper offenbar beim Be-Entladen die Bodenhaftung verloren, so dass das Führerhaus senkrecht nach oben stand. Um nun aus seiner misslichen Lage befreit zu werden, wählte der Fahrer die Notrufnummer 112. Via Drehleiter gelang es den Einsatzkräften den Fahrer sicher zu Boden zu bringen. Nach ca. einer Stunde war dann der Einsatz der eingesetzten Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Voerde beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Voerde, übermittelt durch news aktuell