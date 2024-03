Heppenheim (ots) - In der Darmstädter Straße in Heppenheim kam es am Samstag (09.03.), gegen 19:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Beschädigt wurde ein schwarzer VW Passat, welcher verkehrsbedingt an einer Ampel entlang der Darmstädter Straße halten musste. Der Sachschaden beträgt mindestens 1000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum ...

